Dünya
Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 14 kişi kaçırıldı23 Eylül 2019 Pazartesi 21:11 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:11
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletinde yolcu otobüsünden 14 kişi kaçırıldı. Kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.
Osun Eyalet Polis Sözcüsü Folashade Odoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Otan-Imesi-IIe kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendiğini belirtti.
Odoro, baskında 14 kişinin kaçırıldığı bilgisini paylaştı.
Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirten Odoro, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: nijerya yolcu otobüsü