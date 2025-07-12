Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2025 10:53

Trump'tan, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine "tam yetki"

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE), saldırı durumunda kendilerini koruyabilmeleri için "tam yetki" verildiğini açıkladı.

Trump'tan, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine "tam yetki"

Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'a ziyaretinin ardından Truth Social'dan açıklama yaptı.

"Haydut" olarak adlandırdığı kişilerin ICE araçlarına taş attığına şahit olduğunu belirten Trump, "Bu yepyeni araçlara çok büyük zararlar verildi." ifadesini kullandı.

Böyle bir saldırıya maruz kalan kolluk kuvvetlerinin derhal araçlarından inerek şüphelileri gözaltına alması gerektiğini belirten Trump, "Halkı korudukları gibi kendilerini de koruyabilmeleri için ICE’ye tam yetki veriyorum." açıklamasında bulundu.

Güvenlik yetkililerini taşıyan araçların bir daha saldırıya uğradığını "asla" görmek istemediğini kaydeden Trump, kolluk kuvvetlerine "tutuklama ve hapsetme" yetkisinin verildiğini duyurdu.

Trump dün beraberinde eşi Melania Trump ile, Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek başsağlığı dilemişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 39 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
11:38
Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 2 kişiye umut oldu
11:34
Serbest bölgelerden 6 ayda 13,8 milyar dolarlık ticaret
11:23
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
10:53
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 39 Filistinli hayatını kaybetti
10:44
Okulda arkadaşı boğazını sıkmıştı, 45 gün sonra hayatını kaybetti
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ