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Dünya
AA 12.07.2025 09:53

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Temmuz'da önceki haftaya göre 1 azalarak 424'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 54 azaldı.

Perşembe gününü 69,60 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 65,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 67,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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