Trump'tan Elizabeth Warren'ın DNA testine sahte suçlaması

2016 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasında sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların muhtemel başkan adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren arasındaki söz düellosu sürüyor.

Donald Trump'ın, "Test yaptırırsan ve bir Amerikan yerlisi olduğunu gösterirsen, en sevdiğin hayır kurumuna 1 milyon dolarlık bağış yapacağım" çağrısı üzerine DNA testi yaptıran ve Amerika yerlileri soyundan geldiğini ispatlayan Warren, Trump'ı ikna edemedi.

Trump: Kötü versiyon Pocahontas'ın testi sahte

Test sonuçlarını basınla paylaşan ve ABD Başkanı'na, "Lütfen Ulusal Yerli Kadın Kaynakları Merkezine 1 milyon dolarlık çek gönderin" çağrısı yapan Warren'a Trump sosyal medya sitesi Twitter'dan cevap verdi.

Trump, "Bazen Elizabeth Warren olarak da anılan Pocahontas (kötü versiyonu), sahte bir DNA testi aldı ve 1/1024, ortalama bir Amerikalıdan daha az Amerikalı olabileceğini gösterdi. DNA testi işe yaramaz" dedi.

Pocahontas'ın hikayesi

Pocahontas, 1500’lerin sonunda doğan bir yerli Amerikalı kadındı. İngiltere'yle kabilesi arasındaki savaşın bitmesinde ve ticari ilişkilerde önemli rol oynadı. 1995’te Disney, bir animasyon filmiyle hayatını aşk hikayesi gibi sunarak, Pocahontas’ı tüm dünyaya tanıttı.

Kaynak: TRT Haber