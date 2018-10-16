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Rusya'dan "Soçi mutabakatı" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ile varılan Soçi mutabakatının uygulamaya koyulduğunu söyledi.

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Rusyadan &quot;Soçi mutabakatı&quot; açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova’da, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili Rus ordusundan raporlar aldıklarını belirten Peskov, “Bu raporlara göre mutabakat uygulanıyor. Elbette bazı zorluklarla karşılaşılması doğal ancak Rus ordusu da Türk ortaklarımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, İdlib'de sürecin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek “Taahhütlerimizin arkasındayız" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Soçi mutabakatı, rusya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Pesko, idlib
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