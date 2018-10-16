YPG/PKK yardım çalışanlarından "haraç alacak"

Rakka'nın Tabka ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı sözde yerel meclis, ilçedeki yardım çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 kesinti yapacaklarını açıkladı.

Açıklamada, kesintinin terör örgütüne bağlı meclisin görevlendirdiği komite tarafından organize edileceği belirtildi.

Tabka, Mayıs 2017'de, Rakka il merkezi ise 17 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan YPG/PKK'nın eline geçmişti.

YPG/PKK, Rakka'da 1 yıldır işgal ve baskı düzenini sürdürüyor ve halihazırda ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28’ni işgal ediyor.

PKK, haraç vermeyenleri cezalandırıyor

Terör örgütü PKK, sadece Suriye'de değil, Irak'ın kuzeyindeki sınır bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan köylülerden de zorla haraç topluyor.

Örgüt, haraç vermeyenleri ise cezalandırıyor.

Hükümetin bile vergi almadığı köylülerden PKK yüksek meblağda haraç topluyor.

Kaynak: AA