Mısır Dünya Bankası ile yeni bir anlaşma imzaladı

Mısır Yatırım Bakanı Sahar Nasr yaptığı basın açıklamasında, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Endonezya'daki ortak toplantıları sırasında, Dünya Bankası Genel Müdürü Cristalina Girougeva ile Mısır'ın yeni fonlar alabilmesi için yapılacak özel düzenlemeleri görüştüğünü belirtti.

Yatırım Bakanı ayrıca, yeni fonlamanın, "Dünya Bankası'nın Mısır tarafından uygulanan ekonomik reform faaliyetlerine olan güveni ve Mısır'a ekonomik ve sosyal reform programını uygulamak için destek sağlama konusundaki kararlılığı çerçevesinde geldiğini" söyledi.

2016'da IMF'den 12 milyar dolar kredi almıştı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ağustos 2016'da Mısır hükümetinin 12 milyar dolarlık kredi talebine onay vermişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Temmuz 2017'de de Mısır'a 1,25 milyar dolarlık kredi verilmesini onayladığı bildirmişti.

IMF verdiği kredilerin karşılığında vergilerin artırılması, sübvansiyonların ise azaltılmasını şart koşmuştu.

Kaynak: Reuters, AA