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Dünya
AA 23.04.2025 02:40

Trump'tan "Çin'e karşı sert oynamayacağım" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." dedi.

Trump'tan "Çin'e karşı sert oynamayacağım" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yapılan bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Çin'in eninde sonunda ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağını ve kendilerinin buna hazır olduğunu ifade etti.

"Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor." diye konuşan Trump, Çin'le temasların da sürdüğünü belirtti.

"Aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar"

Çin'e karşı tarifeler konusunda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı, "Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak." ifadelerini kullandı.

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