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Dünya
AA 22.04.2025 21:54

Pakistan Başbakanı Şerif: Erdoğan büyük ve cesur bir lider

Pakistan Başbakanı Şerif, "Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesi. Büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz, aynı zaman halkların kalbini kazanan kişidir. Sevgili kardeşim Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Pakistan Başbakanı Şerif: Erdoğan büyük ve cesur bir lider

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Büyük bir liderin sadece "cesur" olmakla kalmadığını belirten Şerif, "Aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir." ifadesini kullandı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu büyüklüğü temsil ettiğini söyleyerek, "Türk halkını bir araya getirme rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir. Ama aynı zamanda, hepimiz için büyük bir teşviktir." diye konuştu.

"Sizin yıllar boyunca devam eden mücadeleniz Türkiye'yi, çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü. Gelişen bir topluma ve aynı zamanda son derece diplomatik etkisi olan bir ulusa dönüştürdü." şeklinde konuşan Şerif, Türkiye halkının önemli doğal afetleri aşma ve aynı zamanda son derece karmaşık jeopolitik mücadelelerin içerisinde yer alma konusunda çok büyük bir dayanıklılık gösterdiğini kaydetti.

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