Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2025 20:22

ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre Çin, biyolojik silah araştırmalarında yapay zeka kullanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının raporunda, Çin'in askeri amaçlara yönelik biyolojik maddelerle ilgili araştırmalarını yapay zeka teknolojisinden yararlanarak sürdürdüğü iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre Çin, biyolojik silah araştırmalarında yapay zeka kullanıyor
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığının 2025 "Silahların Kontrolü, Yayılmasının Önlenmesi ve Silahsızlanma Anlaşmaları ve Taahhütleri" başlıklı raporu yayımlandı.

Çin'in, kamuya açık yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarını biyolojik silah uygulamalarıyla ilgili çalışmalarda kullanma kapasitesine sahip olduğu öne sürülen raporda, Çin ordusunun, bu tür araştırmalar için ileri düzey ekipman üretiminde "Batılı teknolojilere bağımlı" olduğu ifade edildi.

Raporda, Çin'in şarbon, kolera ve veba gibi ölümcül hastalıkları yayabilecek biyolojik maddeler üzerinde çalışmalar yürüttüğü ileri sürüldü.

Çin'in, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamında bu tür faaliyetleri bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilen raporda, başkent Pekin ve Lingbao bölgesinde bulunan iki askeri biyolojik savaş laboratuvarının varlığını söz konusu sözleşme çerçevesinde sunulan "yıllık güven artırıcı önlemler" belgelerinde açıklamadığına dikkati çekildi.

Raporda ayrıca Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın da biyolojik silahlar konusundaki faaliyetlerinin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne uyumluluğu konusunda "ciddi endişelere yol açtığı" ifade edildi.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminden kalma altyapıyı modernize ederek saldırı kapasitesini sürdürdüğüne işaret edilen raporda, Kuzey Kore'nin "gen düzenleme teknolojilerini" biyolojik silah geliştirmek için kullandığı ve İran'ın da "saldırı amaçlı biyolojik araştırmalarını sürdürme niyetinden" vazgeçmediği aktarıldı.

İngiltere tarafından taslağı sunulan ve 1972'de imzalanıp 1975'te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklayıp bu silahları imha etmeyi öngörüyor.

Biyolojik silah üretimini yasaklayan sözleşmenin tarafları arasında Türkiye'nin de dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.

ETİKETLER
ABD Çin
Sıradaki Haber
Hindistan'da turistlere düzenlenen silahlı saldırı sonucu 20 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda tutuklu sayısı 620'ye yükseldi
20:03
EGM'den 'Kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı' iddialarına yalanlama
19:42
Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan
19:07
Hindistan'da turistlere düzenlenen silahlı saldırı sonucu 20 kişi öldü
19:54
İstanbul Valisi Gül, 5 ilden gelen öğrencileri misafir etti
19:51
MSB karargahında çocuk sesleri yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cep telefonu bataryası patladı
Cep telefonu bataryası patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ