İşgalci İsrail askerleri, Filistinli babayı gözaltına almak için 12 yaşındaki oğlunu alıkoydu

Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'e bağlı bir köye baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail askerlerinin gözaltına almak istedikleri ve adı açıklanmayan Filistinli bir babanın evini basarak aradıkları ifade edildi.

Filistinli babayı evde bulamayan İsrail askerlerinin 12 yaşındaki oğlu Ahmed Abdulkerim ed-Deik'i alıkoydukları kaydedildi.

İsrail askerlerinin alıkoyduğu 12 yaşındaki çocuğun gözlerini bağlayarak fotoğrafını çektiği ve bu fotoğrafı iletişim platformu WhatsApp üzerinden babasına gönderdikleri aktarıldı.

Bununla da yetinmeyen İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu, babasına teslim olmasını istediği sesli mesaj kaydetmeye zorladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Filistinli babayı teslim olmaması halinde oğlu ve diğer aile üyelerini gözaltına almakla tehdit ettiği aktarıldı.

Gözleri bağlanarak fotoğrafı çekilen ve sesli mesaj kaydetmeye zorlanan 12 yaşındaki Filistinli çocuğun daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Babanın gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan basında çıkan haberlerin ardından İsrail ordusu, olaydan "haberdar olmadığını" iddia eden yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, haberi doğrulayacak ya da yalanlamaya yetecek kadar "delil olmadığı" ileri sürüldü.