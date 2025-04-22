Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2025 16:57

İşgalci İsrail askerleri, Filistinli babayı gözaltına almak için 12 yaşındaki oğlunu alıkoydu

Soykırımcı İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli babayı gözaltına almak için 12 yaşındaki oğlunu gözlerini bağlayarak alıkoyduğu bildirildi.

İşgalci İsrail askerleri, Filistinli babayı gözaltına almak için 12 yaşındaki oğlunu alıkoydu

Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'e bağlı bir köye baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail askerlerinin gözaltına almak istedikleri ve adı açıklanmayan Filistinli bir babanın evini basarak aradıkları ifade edildi.

Filistinli babayı evde bulamayan İsrail askerlerinin 12 yaşındaki oğlu Ahmed Abdulkerim ed-Deik'i alıkoydukları kaydedildi.

İsrail askerlerinin alıkoyduğu 12 yaşındaki çocuğun gözlerini bağlayarak fotoğrafını çektiği ve bu fotoğrafı iletişim platformu WhatsApp üzerinden babasına gönderdikleri aktarıldı.

Bununla da yetinmeyen İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu, babasına teslim olmasını istediği sesli mesaj kaydetmeye zorladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Filistinli babayı teslim olmaması halinde oğlu ve diğer aile üyelerini gözaltına almakla tehdit ettiği aktarıldı.

Gözleri bağlanarak fotoğrafı çekilen ve sesli mesaj kaydetmeye zorlanan 12 yaşındaki Filistinli çocuğun daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Babanın gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan basında çıkan haberlerin ardından İsrail ordusu, olaydan "haberdar olmadığını" iddia eden yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, haberi doğrulayacak ya da yalanlamaya yetecek kadar "delil olmadığı" ileri sürüldü.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Çin, ateşkesi izlemek için Myanmar'a heyet gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı, kaza yerine ekipler sevk edildi
17:23
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
17:00
IMF Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
16:35
Çin, ateşkesi izlemek için Myanmar'a heyet gönderdi
17:22
Ankara için sağanak uyarısı: Su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
FOTO FOKUS
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ