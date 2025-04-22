Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2025 16:32

Çin, ateşkesi izlemek için Myanmar'a heyet gönderdi

Çin, Myanmar'daki iç savaşta askeri cunta yönetimi ile Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) arasında varılan ateşkesi izlemek üzere, bu ülkeye heyet gönderdiğini bildirdi.

Çin, ateşkesi izlemek için Myanmar'a heyet gönderdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, tarafların ocak ayında Çin'in Kunming şehrindeki görüşmelerin ardından vardığı ateşkesi izlemek üzere bir heyeti, kısa süre önce Çin sınırındaki Lashio şehrine gönderdiğini belirtti.

Sözcü Guo'nun açıklaması, MNDAA güçlerinin geçen yıl kontrolünü ele geçirdiği şehirden bu sabah çekildiğine dair haberlerin ardından geldi.

Heyetin Lashio'daki barışçı geçiş sürecine tanıklık ettiğini aktaran Guo, tarafların ülkenin kuzeyinde barışın ve istikrarın sürdürülmesine yönelik yapıcı rolü nedeniyle Çin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Guo, Çin'in ateşkes sürecini ve Kunming'deki barış müzakerelerini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Myanmar'da askeri darbe ve iç savaş

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan MNDAA, geçen yıl Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

ETİKETLER
Myanmar Çin
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi önlemek için su kanalını "Gazze'de tünel" diye gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı, kaza yerine ekipler sevk edildi
17:23
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
16:58
İşgalci İsrail askerleri, Filistinli babayı gözaltına almak için 12 yaşındaki oğlunu alıkoydu
17:00
IMF Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
17:22
Ankara için sağanak uyarısı: Su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
FOTO FOKUS
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ