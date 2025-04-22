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Dünya
AA 22.04.2025 14:28

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'ye aşı girişini engelleyerek 602 bin çocuğun hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne felç karşıtı aşıların girişini 40 gündür engelleyerek 602 bin çocuğun hayatını tehdit ettiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'ye aşı girişini engelleyerek 602 bin çocuğun hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun aşıların yapılmasını engellemesinin, çocuk felcinin önlenmesini artırmaya yönelik dördüncü aşamanın uygulanması çabalarını sekteye uğrattığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne felç karşıtı aşıların girişini 40 gündür engelleyerek 602 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

Gazze'deki çocukların, yeterli beslenme ve içme suyu eksikliği nedeniyle ciddi ve benzeri görülmemiş sağlık sorunları tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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