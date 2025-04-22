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Dünya
AA 22.04.2025 21:02

Soykırımcı İsrail Papa için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümüne ilişkin sosyal medya üzerinden yayımladığı taziyeyi kısa süre sonra sildi.

Soykırımcı İsrail Papa için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi
[Fotograf: AFP]

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının resmi hesapları Papa Fransiscus'un ölümüne ilişkin "Papa Fransiscus, huzur içinde yat, hatırası iyilikle yaşasın." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Daha sonra bu paylaşımını silen  İsrail Dışişleri Bakanlığının dünya genelindeki diplomatik temsilcilerine de mesajın silinmesi talimatı gönderdiği belirtildi.

Bazı İsrailli büyükelçilerin, bakanlığın iç iletişim gruplarında "İsrail'in Hristiyan alemi ve Katolik cemaati içindeki imajına zarar vereceği" gerekçesiyle bu kararı eleştirdiği kaydedildi.

İşgalci İsrail Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "taziye paylaşımının yanlışlıkla yapıldığını, Papa hayattayken yaptığı açıklamalara yanıt verdiklerini, ölümünün ardından bunu yapmayacaklarını, inananlarının duygularına saygı duyacaklarını" ifade etti.

Buna karşın Dışişleri Bakanlığında çalışan bazı kişilerin bu kararı eleştirdiği, "Sadece taziye sunmamakla kalmıyor, üstelik bunu siliyoruz, bu çok kötü görünüyor." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının bu adımında Papa Franciscus'un, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal politikaları ve Gazze'ye saldırılarına ilişkin eleştirel açıklamalarının etkili olduğu değerlendirildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, ölümünden önceki son mesajında Gazze'de ateşkes çağrısı yapmıştı.

Papa Franciscus döneminde Vatikan, 2015'te Filistin devletini resmi olarak tanımıştı.

Papa Franciscus, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.

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