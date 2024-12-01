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Dünya
TRT Haber, AA 01.12.2024 04:34

Trump'tan BRICS ülkelerine vergi tehdidi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerini tehdit etti. Trump, BRICS grubuna yeni para birimi oluşturmaları durumunda gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağı uyarısında bulundu.

Trump'tan BRICS ülkelerine vergi tehdidi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin bittiğini belirtti.

Trump, BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulundu:

"Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli."

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