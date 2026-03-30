Dünya
AA 30.03.2026 15:15

Trump'tan, anlaşma sağlanmazsa Hark Adası ile santral ve petrol kuyularını "yok etme" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ve İsrail'in askeri saldırılarını sürdürdüğü İran ile "anlaşmaya varılmaması" halinde Basra Körfezindeki Hark Adası, elektrik santralleri, petrol kuyularını yok edeceklerini bildirdi.

Trump'tan, anlaşma sağlanmazsa Hark Adası ile santral ve petrol kuyularını "yok etme" tehdidi

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkesinin, İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri süren Trump, bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "anlaşmaya varılmaması halinde" neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunduğu mesajında şunları kaydetti:

"Ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacak, ve Hürmüz Boğazı hemen 'hizmete açılmazsa' tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini) havaya uçurarak ve tamamen yok ederek, İran'daki güzel 'bulunuşumuzu' sonlandıracağız."

Trump, söz konusu "yok edecek saldırıyı", "(İran'daki) eski rejimin 47 yıllık terör saltanatı boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerin intikamı" olarak nitelendirdi.

Sıradaki Haber
Lübnan'ın güneyinde BM Barış Gücü askerlerine yine saldırı düzenlendi
