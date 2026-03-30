Dünya
AA 30.03.2026 13:37

Fransa'da sürücüler yüzlerce istasyonda akaryakıt sıkıntısı yaşandığını bildiriyor

Fransa'da akaryakıt istasyonlarının güncel durumunun takip edildiği sürücü bildirimlerine dayalı internet sitesine göre, ülkede yüzlerce istasyonda akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Fransa'da sürücüler yüzlerce istasyonda akaryakıt sıkıntısı yaşandığını bildiriyor

Fransa'daki istasyonların güncel durumunu gösteren ve sürücü bildirimleri ile desteklenen “penurie.mon-essence.fr” internet sitesine göre, ülke genelinde 32 istasyon akaryakıt hizmeti veremiyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapandığı tarihten bu yana 20 binin üzerinde bildirimin yapıldığı siteye göre ayrıca 261 istasyonda bazı yakıtların tedarikinde sorun yaşanıyor.

Öte yandan 27 Mart’ta hizmete kapalı olan ya da kısmi kesinti yaşanan istasyon sayısı yaklaşık 200 civarında seyrederken bugün itibarıyla bu sayının 300'e yaklaştığı görülüyor.

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için 70 milyon euroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitme kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Gazzeli Susen, kısıtlı imkanlarla toprağını ekmeyi sürdürüyor
Gazzeli Susen, kısıtlı imkanlarla toprağını ekmeyi sürdürüyor
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
