Dünya
AA 30.03.2026 12:17

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 280'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 280'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte, İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 704 kişinin yaşamını yitirdiği, 1914 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 280'e, yaralı sayısının ise 172 bin 14'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail Gazze
İsrail saldırısında bir gözünü kaybeden Gazzeli kadın, engeline rağmen resim yapıyor
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
