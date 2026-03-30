Dünya
AA 30.03.2026 11:32

İsrail, İran'da son iki günde 40'ın üzerinde silah üretim tesisini hedef aldığını ileri sürdü

İsrail ordusu, ABD ile saldırılarını sürdürdüğü İran'da son iki günde 40'tan fazla silah üretim tesisini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait silah üretim tesislerine yönelik hava saldırılarının artarak devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da son iki günde 40'ın üzerinde silah üretim tesisinin vurulduğu iddiasına yer verildi.

Öte yandan, dün gece İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan çeşitli silah üretim tesislerine 80'in üzerinde bomba atıldığı öne sürüldü.

İsrail savaş uçaklarının dün gece uzun menzilli uçaksavar füzelerinin montaj fabrikası, tanksavar ve uçaksavar füze bileşenlerinin üretildiği tesisin yanı sıra balistik füze motorlarının üretildiği bir kompleksi hedef aldığı savunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İsrail saldırısında bir gözünü kaybeden Gazzeli kadın, engeline rağmen resim yapıyor
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
