Lübnan'ın güneyinde BM Barış Gücü askerlerine yine saldırı düzenlendi

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Pazar günü UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının ardından UNIFIL karargahının bulunduğu Nakura'dan bir helikopterin yaralıları taşımak için bölgeye geldiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan'ın güneydoğusundaki Beni Hayyan ve Tuluse beldeleri arasındaki yolda UNIFIL birliğinin hedef alındığı aktarıldı.

