Trump'ın açıklaması, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in FBI'ın tavsiyesi üzerine Joe Biden'ın kampanyasına zarar veren bir hikayenin yayılmasını sınırladığını iddia etmesinden sonra geldi.

Truth Social platformuna yaptığı bir gönderide, "Öyleyse şimdi, kesin olarak, FBI'ın Hunter Biden dizüstü bilgisayar hikayesini seçimden önce gömdüğü ortaya çıktı" diyerek, platformun bunu bilerek yaptığını, aksi halde 2020 seçimlerini kolayca kazanacağını söyledi.

“Bu, ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde büyük bir sahtekarlık ve seçim müdahalesidir" diyen Trump, “çözüm” olarak “haklı kazanan ” ilan edilmesi gerektiğini ya da hükümetin “kazanı ilan etmesi gerektiğini ” sözlerine ekledi.

"2020 seçimleri onarılamaz bir şekilde tehlikeye girdi ve hemen yeni bir seçim var!”

Zuckerberg, geçen hafta podcast sunucusu Joe Rogan'a, Facebook'un 2020 seçimleri öncesinde Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki bir New York Post hikayesinin erişimini sınırlamak için çalıştığını söyledi.

O zamandan beri bağımsız olarak gerçek olduğu doğrulanan dizüstü bilgisayar, Joe Biden'ın oğlunun uyuşturucu kullanımı, hayat kadınlarıyla faaliyetleri ve yabancı iş anlaşmalarının ayrıntılarını içeriyordu.