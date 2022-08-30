Yapay zeka (AI) kullanılarak yapılan bir deneyin ardından, Fransa'da 20 binden fazla gizli havuz keşfedildi.

Fransız medyasının bildirdiğine göre, 10 milyon euro gelir elde edildi.

Havuzlar, mülk değerini artırdıkları ve Fransız yasalarına göre beyan edilmeleri gerektiği için daha yüksek emlak vergilerine yol açıyor.

Google ve Fransız danışmanlık firması Capgemini tarafından geliştirilen yazılım, Ekim 2021'deki bir deneme sırasında dokuz Fransız bölgesinin hava görüntülerinde havuzları tespit etti.

Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute -Savoie, Vendée, Maine-et-Loire ve Morbihan bölgeleri davanın bir parçasıydı. Ancak vergi yetkilileri davanın artık ülke çapında uygulanabileceğini söylüyor.

Veri web sitesi Statista'ya göre, 2020'de Fransa'da 3,2 milyondan fazla özel yüzme havuzu vardı ve satışlar COVID-19 pandemisinden önce zaten patlamıştı.

Ancak daha fazla çalışan evden çalıştıkça havuz kurulumlarında daha fazla artış oldu.

Le Parisien gazetesine göre, ortalama 30 metrekarelik bir havuz yılda 200 euro vergilendiriliyor.

Vergi makamları, yazılımın sonunda emlak vergilerinde de rol oynayan beyan edilmemiş ev uzantılarını, terasları veya çardakları bulmak için kullanılabileceğini söylüyor.