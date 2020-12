ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum" dedi.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!