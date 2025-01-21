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Dünya
AA 21.01.2025 12:23

Trump'ın yemininden kısa süre sonra, Musk'ın başına geçeceği DOGE dava edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, milyarder Elon Musk'ın başına geçeceği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), "federal şeffaflık kurallarını" ihlal ettiği gerekçesiyle hukuk firması "National Security Counselors" tarafından dava edildi.

Trump'ın yemininden kısa süre sonra, Musk'ın başına geçeceği DOGE dava edildi

Washington Post'un haberine göre, milyarder Elon Musk'ın yöneteceği DOGE, Trump'ın yemin ederek görevine başlamasından çok kısa süre sonra yasal engellerle karşı karşıya kaldı.

"National Security Counselors" tarafından açılan davada, Kongre tarafından kurulmayan ancak hükümetle işbirliği halinde çalışacak DOGE'nin "federal şeffaflık kurallarını" ihlal ettiği öne sürüldü.

Söz konusu iddianamede, DOGE'nin, "Federal danışma komitesi" olarak görülme gerekliliklerini karşıladığı ve dolayısıyla "Federal danışma komitesi yasasına" tabi olması gerektiği ifade edildi.

"National Security Counselors" yetkililerinden Kel McClanahan, DOGE'nin tüm toplantılarının halka açık olması gerektiğini savunarak, "DOGE'nin var olamayacağını iddia etmiyoruz, yalnızca hukuka tabi olması gerektiğiniz söylüyoruz." dedi.

Söz konusu hukuk firmasının yanı sıra, birçok kuruluşun da benzer sebeplerle DOGE'ye ilişkin iddianame sunduğu belirtildi.

"Federal danışma komitesi yasasına" göre, söz konusu komitelerin kanunen "adil ve dengeli" bir temsile sahip olması, toplantılarını kayıt altına alması, halkın katılımına izin vermesi ve Kongre'ye bir tüzük sunması gerekiyor.

"DOGE"

Trump, DOGE'nin başına atadığı Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltılmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını açıklamıştı.

Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını savunan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtmişti.

Öte yandan gün içinde Ramaswamy, Ohio valiliğine aday olmayı düşündüğü için görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

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