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Dünya
AA 21.01.2025 00:18

Trump'ın yemin töreninin ardından Texas'taki El Paso sınır geçişi kapatıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından Texas'ta bulunan El Paso şehrindeki sınır geçişi kapatıldı.

Trump'ın yemin töreninin ardından Texas'taki El Paso sınır geçişi kapatıldı

ABD basını ve sosyal medyada yer alan haberlerde, zırhlı polislerin Texas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü.

Hoparlörlerden yapılan duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerekli olması halinde fiziksel güçle karşılaşacak." uyarıları yapıldı.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi de Trump'ın yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump yönetimi, ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulamasını kaldırdı
Trump yönetimi, ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulamasını kaldırdı

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.

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