İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 64 kişiyi gözaltına aldı

Azzun beldesi sakinlerinden Faris Azzuni, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, akşam saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini ve esnafı iş yerlerini kapatmaya zorladığını anlattı.

İsrail askerlerinin beldedeki evlere ve bir camiye de baskın düzenlediğini söyleyen Azzuni, 64 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınanlar arasında çocukların da olduğunu aktaran Filistinli aktivist, bunlardan birinin en fazla 7 yaşında olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin, gözaltına aldıklarını beldenin meydanında yüzüstü yere yatmaya zorladığını belirten Azzuni, daha sonra Filistinlileri, İsrail güçlerinin kampının bulunduğu yere götürdüğünü kaydetti.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını paylaşan Azzuni, İsrail askerlerinin taş atan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini anlattı.

Azzuni, İsrail güçlerinin dün akşam saatlerindeki baskınında ise darp sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.