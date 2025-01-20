Filistinli telekomünikasyon şirketleri, Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarına yeniden başladı

Bakan Abdurrezzak en-Netşe, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Netşe, telekomünikasyon şirketlerinin ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden hemen sonra güneydeki Refah kentiyle kuzeyde yer alan bölgelerde tesisleri yeniden işletmeye başladıklarını ifade etti.

Bu adımın, İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerde temel hizmetlerin yeniden sağlanması adına sarf edilen çabaların bir parçası olarak atıldığını kaydeden Netşe, "Teknik ekipler, oluşan hasarın onarılması, iletişim ve internet hizmetlerinin en kısa sürede yeniden verilmeye başlanması için yoğun şekilde çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Netşe, teknik ekiplerin, sahadaki olumsuz şartlar nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere erişiminin aksadığına işaret ederek, bu durumun internet hizmetinin sürekliliğini olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti.

Filistinli Bakan, ilgili mercilere, onarımın en hızlı ve verimli şekilde yapılabilmesi için teknik ekiplerin işlerinin kolaylaştırması çağrısında bulundu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 15 aydan fazla süren soykırım kapsamında düzenlediği saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri sık sık kesintiye uğramıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı, 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.