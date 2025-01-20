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Dünya
AA 20.01.2025 22:49

BM: Gazze'nin tüm nüfusu temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından insani yardımları artırdıklarını belirterek, 2 milyon olan Gazze nüfusunun tümünün temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç olduğunu bildirdi.

BM: Gazze'nin tüm nüfusu temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç
[Fotograf: AA]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze nüfusunun yarısının çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Haq, çocukların çoğunun günde sadece 1 öğün yemek yiyebildiğini ifade etti.

Haq, ateşkes sağlanmasının ardından BM'nin Gazze'ye yönelik yardımlarını artırdığını belirterek, "Gazze nüfusunun tümü temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün Gazze'de hastanelerdeki yatak sayısını artırmak için 60 günlük plan başlattığını aktaran Haq, Gazze'de 30 bin kişinin hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığını ve özel tedaviye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Haq, BM ve ortaklarının aynı zamanda erken inşa ve altyapıya yönelik yıkımı onarmaya da odaklanmaya başladığını ifade etti.

Haq, yardım dağıtımı sırasında toplumla iletişimde olduklarını, mümkün olduğu kadar çok yardım sevkiyatı yapmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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