Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, Trump'ın "yasaklayacağız" açıklamasının ardından dünya gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, uygulamanın ABD operasyonlarını satın almak isteyen teknoloji devi Microsoft, Trump'ın söz konusu açıklamasının ardından ByteDance şirketiyle yapılan görüşmeleri askıya aldı.

Microsoft'un, Trump yönetiminin atacağı adımın netlik kazanmasını beklediği ifade ediliyor.

Beyaz Saray'da ise uygulamanın yasaklanması veya satışı üzerine farklı görüşler olduğu ileri sürülüyor.

"10 bin kişiye istihdam" iddiası

WSJ'ye konuşan bir kaynak, TikTok'un üzerindeki baskıdan kurtulmak için 3 yıl içinde 10 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığını, ByteDance'ın kurucusunun da elindeki hisseleri satmaya hazır olduğunu aktardı.

ABD'de günlük 80 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kişisel bilgileri Pekin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.