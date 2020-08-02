Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un öldürülmesi dünyada ırkçılıkla mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdı.

Irkçılık karşıtı protestolar, kozmetik sektöründe kadınlara yönelik ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Batılı kozmetik firmaları, "açık tenle daha başarılı ve güzel olunacağı" mesajını içeren sloganları nedeniyle uzun süredir ırkçılıkla suçlanıyor. Reklam kampanyalarında kullanılan ve "beyaz teni yücelten" mesajlar da büyük tepki çekiyor.

Asya ve Afrika'da birçok kişi, bu reklamların batı sömürgeciliğinin bir göstergesi olduğu görüşünde.

Ten rengini açmak için piyasaya sürülen kremler özellikle Asya ve Afrika pazarında önemli bir gelir kaynağı.

Sadece Hindistan'da 500 milyon dolar gelir

Bu ürünler, sadece Hindistan'da kozmetik firmalarına yılda 500 milyon dolar gelir sağlıyor. Hindistan'da bu ürünlerin reklamı Bollywood yıldızları tarafından yapılıyor. Bollywood yıldızlarının hem cilt beyazlatıcı kremlerin reklamında yer alıp hem de ırkçılık karşıtı paylaşım yapması da tepki çekiyor.

Porselen ve beyaz bir tene sahip olmak, Asya'da yüzyıllardır güzellik sembolü olarak görülüyor. Bu yüzden Güney Kore'de her kozmetik üreticisi mutlaka bir beyazlatıcı krem, maske ya da serum üretiyor.

Güney Koreliler sadece kozmetiğe değil aynı zamanda estetik operasyonlara da ciddi para harcıyor. Araştırmalar her beş Koreli kadından birinin estetik yaptırdığını ortaya koyuyor.

Kadınlara dayatılan bu güzellik anlayışından sıyrılmak için ülkede "makyaja hayır" kampanyaları düzenleniyor.

Halkın daha koyu bir ten rengine sahip olduğu Tayland, Vietnam, Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de beyazlatıcı cilt ürünleri büyük rağbet görüyor.

Ürünlerde "beyazlatıcı" ifadesi kullanılmayacak

Irkçılık suçlamalarının ardından, kozmetik firmaları harekete geçti. Kozmetik şirketleri, ırkçılık karşıtı eylemlerin yayılmasıyla, ürünlerinde "beyazlatıcı" ifadesini kullanmayacağını açıkladı.

Bazı kozmetik şirketleri de cilt beyazlatan ürünlerin, artık Asya ve Ortadoğu pazarında satılmayacağını duyurdu.

Cilt beyazlatıcı kremlerle ilgili ırkçılık eleştirilerin yanında en önemli sorun, bu ürünlerin içeriğindeki zararlı kimyasallar. Uzmanlara göre, cilt beyazlatan kremler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.