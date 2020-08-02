Çarpma sonucu uçağın burun bölümü zarar görürken yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer kaza nedeninin araştırıldığını bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]