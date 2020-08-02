Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rusya'da, yakıt tankeri park halindeki uçağa çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Rusya'nın Sheremetyevo Havaalanı’nda, yakıt taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı.
Çarpma sonucu uçağın burun bölümü zarar görürken yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.
Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Yetkililer kaza nedeninin araştırıldığını bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: yakıt tankeri tanker kazasıSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 14:29
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