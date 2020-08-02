Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Worldometer
Hindistan İçişleri Bakanı Şah, koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yapan Şah, tedavisinin hastanede gerçekleştirileceğini kaydetti.
Hint bakan, "Son günlerde benimle temasa geçenlerden, evlerinde kendilerini izole etmelerini ve koronavirüs testi yaptırmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.
Hindistan'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 757 bini aşmış durumda. Ülkedeki toplam can kaybı ise 37 bin 452.
Etiketler: Amit Şah hindistan içişleri bakanı amit shahSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 14:50
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