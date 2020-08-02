Konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yapan Şah, tedavisinin hastanede gerçekleştirileceğini kaydetti.

Hint bakan, "Son günlerde benimle temasa geçenlerden, evlerinde kendilerini izole etmelerini ve koronavirüs testi yaptırmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Hindistan'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 757 bini aşmış durumda. Ülkedeki toplam can kaybı ise 37 bin 452.