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Dünya
AA 07.11.2024 10:35

Trump'ın seçim zaferinin ardından Kanada'nın "göçmen akınına" hazırlanması çağrısı

Kanada'nın Quebec eyaleti Başbakanı Francois Legault, ülkesinin Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi nedeniyle "büyük bir göçmen akınına" karşı sınırlarını güvence altına almak için hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Trump'ın seçim zaferinin ardından Kanada'nın "göçmen akınına" hazırlanması çağrısı

Trump'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Legault, bölgede yaşanabilecek yasa dışı göçmen hareketliliğine dikkati çekti.

Legault, ülkesinin Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi nedeniyle "büyük bir göçmen akınına" karşı sınırlarını güvence altına almak için hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Federal hükümeti sınırlarımızı koruma sorumluluğunu yerine getirmeye çağıracağız" dedi.

Ülkesine gelebilecek göçmenlerin sayısının çok fazla olacağını vurgulayan Legault, Quebec'in ABD'nin dört eyaletiyle sınır komşusu olduğuna işaret etti.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise Legault'un açıklamalarının ardından Başbakan Justin Trudeau hükümetinin sınırları kontrol edemeyeceği yönündeki endişeleri yatıştırmak için "Kanadalıları, sınır güvenliği ve kendi sınırımızı kontrol etmenin, Kanada'ya kimin girip kimin girmeyeceğini kontrol etmenin önemini kesinlikle kabul ettiğimiz konusunda temin etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın ulusal polis gücü ise göçmen akını durumunda sınır gözetiminin arttırılması da dahil olmak üzere acil durum planlarının hazır olduğunu açıkladı.

ABD'de yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmen bulunurken Trump, seçim kampanyasında tüm yasa dışı göçmenlerin gönderileceğini vadetmişti.

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