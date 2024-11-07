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Dünya
Studyfinds 07.11.2024 08:11

Elektronik sigaraların en tehlikeli türü açıklandı

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaraların, özellikle böğürtlen aromalı olanların, akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığı belirlendi.

Elektronik sigaraların en tehlikeli türü açıklandı

McGill Üniversitesi'nden Ajitha Thanabalasuriar'ın öncülüğünde yapılan araştırmada, meyve aromalarının akciğerlerin doğal savunmalarını zayıflattığı ve vücudun zararlı mikropları engellemesini zorlaştırdığı tespit edildi.

Araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaraların içindeki kimyasal bileşenler, akciğer hücrelerinde savunma yollarını engelliyor.

Bu durum, vücudun zararlı mikroplara karşı savunmasını zayıflatarak, özellikle akciğerlerdeki bağışıklık hücrelerinin hareketlerini değiştiriyor.

Çalışmada, fareler üzerinde yapılan testlerde, böğürtlen aromalı buharların alveoler makrofajları (akciğer bağışıklık hücreleri) felç ederek bakterilere karşı savunma yapmalarını engellediği görüldü.

Bu, farelerde hayatta kalma oranının düşmesine yol açtı. Araştırmacılar, bu zararlı etkilerin hangi kimyasal bileşenlerden kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

McGill Üniversitesi'nden yardımcı doçent Ajitha Thanabalasuriar, bu bulguların özellikle çocuklara yönelik pazarlanan bu ürünler için büyük bir uyarı olduğunu belirterek, "Aromaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Araştırma, meyve aromalı elektronik sigaraların sağlığa etkileri hakkında önemli uyarılar sunarken, bu tür ürünlerin kullanımının gençler arasında yayılmasını engellemek gerektiğini vurguluyor.

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