Duman 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Cnet 07.11.2024 08:06

NASA'nın Juno aracı, Jüpiter'in muhteşem görüntüsünü paylaştı

NASA'nın Juno uzay aracı, 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine girdiğinden bu yana, gezegenin ve uydularının ilk görüntülerini dünyaya sunmuştu. Ancak, son gönderilen görüntüler, önceki fotoğraflarla kıyaslandığında gerçekten dikkat çekici.

NASA'nın Juno aracı, Jüpiter'in muhteşem görüntüsünü paylaştı

Juno, 23 Ekim'de gezegenin en yakın noktasına ulaştığında elde edilen veriler, Jüpiter'in yüzeyindeki rengarenk lekeleri sergiliyor.

NASA'nın JunoCam sayfasında, ham görüntü verilerine erişim sağlanırken, katılımcılar bu görüntüleri işleyerek farklı atmosferik özellikleri vurgulayabiliyor. Ayrıca, renk iyileştirmeleri yaparak, kolajlar oluşturarak ve gelişmiş renk yenileme teknikleriyle fotoğrafları daha da çarpıcı hale getirebiliyorlar.

NASA/JPL[NASA/JPL]

Katılımcılar tarafından paylaşılan bu son işlenmiş görüntüler, Jüpiter'in büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne seriyor. Juno'nun bir sonraki perijove noktası ise 25 Kasım'da gerçekleşecek.

ETİKETLER
NASA Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Özbekistan’ın dağlarında gizli Ortaçağ şehirleri keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:15
İletişim Başkanlığı “Avrupa’da Dezenformasyonla mücadele” toplantısı düzenledi
09:08
İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
08:55
Samsun'da 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
08:56
Rusya Merkez Bankasından politika faizinde artış sinyali
08:58
Elektronik sigaraların en tehlikeli türü açıklandı
09:02
Bakan Şimşek Çin'de resmi temaslarda bulunacak
Tunceli'de sonbaharın renkleri
Tunceli'de sonbaharın renkleri
FOTO FOKUS
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ