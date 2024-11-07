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Dünya
Techtimes 07.11.2024 07:50

Özbekistan’ın dağlarında gizli Ortaçağ şehirleri keşfedildi

Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, Özbekistan’ın yüksek dağlarında, İpek Yolu'nun tarihi açısından büyük öneme sahip iki kadim şehir keşfetti.

Özbekistan’ın dağlarında gizli Ortaçağ şehirleri keşfedildi
[SAIElab/J.Berner/M.Frachetti]

Araştırmacılar, Tashbulak ve Tugunbulak adındaki bu Ortaçağ şehirlerinin detaylı haritalarını, bölgedeki ilk insansız hava aracı (İHA) tabanlı lidar taramalarıyla ortaya çıkardı.

Michael Frachetti liderliğindeki ekip, lidar teknolojisiyle şehirlerin meydanları, surları, yolları ve yaşam alanlarını inceledi.

İki bin metre yükseklikteki bu şehirler, dönemin dağlarda gelişen ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özbekistan’ın dağlarında gizli Ortaçağ şehirleri keşfedildi

Tugunbulak’ın 120 hektarlık alanıyla dönemin en büyük şehirlerinden biri olduğu düşünülüyor. Frachetti, “Bu merkezler, İpek Yolu üzerinde büyük birer etkileşim noktasıydı. Burada hayvanlar, değerli madenler ve diğer kaynaklar ticaretin can damarıydı” dedi.

Özbekistan’ın dağlarında gizli Ortaçağ şehirleri keşfedildi

İlk kazılar, Tugunbulak’ta üç metre kalınlığında toprak duvarlarla çevrili bir yapının yerel demir ustalarının çelik üretimi yaptığı bir fabrika olabileceğini gösteriyor.

Bu buluş, Orta Asya'nın İpek Yolu üzerindeki rolüne dair önemli bilgiler sunarken, gelecek çalışmalarda bölgenin tarihine dair yeni keşiflerin yapılabileceğine işaret ediyor.

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Özbekistan İnsansız Hava Aracı (İHA) Arkeoloji
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