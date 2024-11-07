Güney Kore’den Meta’ya 15,67 milyon dolarlık ceza

Güney Kore Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu (PIPC) tarafından yapılan açıklamada, Meta’nın yaklaşık 980 bin Güney Koreli Facebook kullanıcısının hassas kişisel bilgilerini topladığı ve bu bilgileri kullanıcı izni olmadan reklam verenlerle paylaştığı belirtildi.

Toplanan veriler, kullanıcıların siyasi görüşleri, dini inançları ve cinsel yönelimleri gibi hassas bilgileri de içeriyor.

Meta’nın bu bilgileri yaklaşık 4 bin reklam verene aktardığı ve kullanıcıları bireysel olarak hedefleyen reklamlarla kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği ifade edildi.

Güney Kore’nin kişisel veri koruma yasalarını ihlal eden bu hareket, diğer ülkeler için de teknoloji devlerinin veri toplama süreçlerine dair bir uyarı niteliğinde.

Ayrıca Meta'nın kullanıcıların kendi kişisel verilerini inceleme taleplerini reddettiği, Güney Kore’deki veri güvenliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle de eleştirildi.

Bu ceza, dünya genelinde veri gizliliği uygulamalarıyla ilgili Meta'ya yönelik baskıyı artırırken, Güney Kore’nin sıkı veri koruma yasalarına uyum gerekliliğini bir kez daha vurguluyor.