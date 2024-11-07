Vücut ısımız yeni enerji kaynağımız olabilir mi?

İrlanda Limerick Üniversitesi'nden araştırmacılar, atık vücut ısısını enerjiye dönüştürmenin yollarını keşfetti.

Çalışmaların nihai hedefi, vücut ısısını toplayıp enerji olarak depolayabilecek bir cihaz geliştirmek.

Bu cihaz, akıllı saatler, fitness takip cihazları veya GPS gibi giyilebilir teknolojilere sürekli enerji sağlayabilecek.

Böylece bu cihazlar, kullanıcının vücut ısısından yararlanarak çok daha uzun süre çalışabilecek veya sürekli enerjiyle donatılabilecek.

Sürdürülebilir malzeme: Ağaç türevleri ile termoelektrik etki

Termoelektrik etki sayesinde sıcaklık farkı oluştuğunda elektriksel bir potansiyel ortaya çıkıyor. Ancak geleneksel termoelektrik malzemeler genellikle çevreye zararlı kadmiyum, kurşun veya cıva gibi maddeler içeriyor.

Araştırmacılar, ağaçtan elde edilen lignin bazlı membranlar kullanarak hem çevre dostu hem de güvenli termoelektrik malzemeler geliştirdiler.

İrlanda'nın ağaç ürünlerinden elde edilen lignin, özellikle kağıt endüstrisinin bir yan ürünü olarak dikkat çekiyor.

Lignin bazlı membranların tuz çözeltisiyle ıslatılması, 200°C'nin altındaki düşük sıcaklıklardaki atık ısıyı elektriğe dönüştürebiliyor.

Bu teknolojinin, özellikle sanayide oluşan ve kullanılmadan atmosfere karışan atık ısının enerjiye dönüştürülmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Atık ısıyı depolamak için lignin tabanlı süperkapasitörler

Atık ısıdan enerji elde etmek kadar bu enerjiyi verimli bir şekilde depolamak da büyük önem taşıyor.

Süperkapasitörler, enerjiyi hızlıca şarj edip boşaltabilen depolama cihazları olarak öne çıkıyor.

Ancak çoğu süperkapasitör, fosil yakıtlardan elde edilen karbon malzemelerine dayanıyor ve sürdürülebilir alternatiflere ihtiyaç duyuluyor.

Limerick Üniversitesi'ndeki ekip, lignin bazlı gözenekli karbon yapıları kullanarak çevre dostu süperkapasitörler geliştirdi.

Bu yeni teknolojinin, tüketici elektroniğinden elektrikli araçlara kadar birçok alanda enerji verimliliğini artırma ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.