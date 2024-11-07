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Dünya
TRT Haber 07.11.2024 09:10

İletişim Başkanlığı “Avrupa’da Dezenformasyonla Mücadele” toplantısı düzenledi

İletişim Başkanlığı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de “Avrupa’da Dezenformasyonla Mücadele: Dirençli ve Güvenli Bir Geleceğin İnşası” başlıklı toplantı düzenledi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
İletişim Başkanlığı “Avrupa’da Dezenformasyonla Mücadele” toplantısı düzenledi

Dezenformasyonla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemi, İletişim Başkanlığınca dünyanın önemli merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetler aracılığı ile yabancı kamuoyları nezdinde anlatılmaya devam ediyor.

Macaristan’ın seçkin düşünce kuruluşları temsilcileri, medya mensupları, Türk ve Macar akademisyenler ve kordiplomatik mensupların yer aldığı toplantıda dezenformasyonun yayılma dinamikleri, etkileri ve dezenformasyonu önleme stratejileri, dezenformasyonu önlemede kullanılabilecek araçlar, dezenformasyonun ulusal ve küresel güvenlik üzerindeki etkileri ile medya okuryazarlığı ve doğrulama süreçleri gibi konular çok yönlü olarak ele alındı.

İletişim Başkanlığı “Avrupa’da Dezenformasyonla Mücadele” toplantısı düzenledi

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştireceği beşinci zirvesi öncesinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, dezenformatif içeriklerin oldukça kısa süre içinde ulusal sınırları aşan bir çapta yaygınlaştığı ifade edildi ve küresel barışın, güvenliğin, siyasal ve ekonomik istikrarın ancak uluslararası dayanışma ile sağlanacağı vurgulandı.

Altun, dezenformasyonun hakikate ulaşmadaki tahrif edici rolüne değindi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, toplantıya gönderdiği video mesajında dezenformasyonun beraberinde getirdiği risk ve tehlikeleri vurguladı ve dezenformasyonun insanların hakikate ulaşmasındaki tahrif edici rolüne değindi.

Altun, dezenformasyonla mücadelenin demokratik süreçlerin işleyişi, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması ve toplumların barışı için hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

"Dezenformasyon küresel bir sorun halini aldı"

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu,yaptığı açılış konuşmasında dezenformasyonun yalnızca Türkiye’yi ya da Macaristan’ı etkileyen bir sorun olmadığını, küresel bir sorun halini aldığını ifade etti. Büyükelçi, Türkiye ve Macaristan’ın dezenformasyonla mücadelede iş birliği yaparak bu alanda kapasitelerini artırması gerektiğini ifade etti.

Katılımcılar, dezenformasyonun neden olduğu kriz durumları ve dezenformasyonla mücadelede uluslararası iş birliği imkanları hakkında görüşlerini ifade etti. Bu kapsamda Macaristan ve Türkiye ilişkilerinin yakınlaşması gerekliliğinden bahsedildi. 

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