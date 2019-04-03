ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir gafla sosyal medyayı salladı.

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, "köken" (origin) kelimesini telaffuz etmeye çalışırken, yanlışlıkla defalarca "portakal" (orange) dedi.

Köken kelimesini 3 defa yanlış telaffuz eden Trump, keliymeyi yalnızca bir defa doğru söyledi.

Trump konuşmasında, "Umarım onlar gider ve portakallara bakarlar, soruşturmanın portakalları, soruşturmanın başındaki. Soruşturmanın kökenine bakın. Nerede başladı? Nasıl başladı? Kim başlattı? McCabe veya Comey veya birçoğu olsun" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Trump'ın "portakal" gafı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eğlence konusu haline geldi.

Bir Twitter kullanıcısı paylaştığı mesajında, Trump'ın "Tim Apple" gafına atıfta bulunarak, "O (Trump), soruşturmanın portakalları hakkında, Tim Apple ile konuşmalı" ifadesini kullandı.

He should talk to Tim Apple about the oranges of the investigation. — Equity Bobby (@SnailTeamSix) 3 Nisan 2019

Bir başka Twitter kullanıcısı ise paylaşımında, "Soruşturmanın portakallarını görmek istiyorum. Niçin kimse bana portakalları göstermiyor?" diye yazdı.

I want to see the oranges of the investigation. Why won’t anyone show me the oranges??! pic.twitter.com/HI7qgWB68f — Abe Froman (@furious_buns) 3 Nisan 2019

"Benim babam da Almandı"

Trump'ın konuşma esnasında yaptığı bir başka gaf ise, babasının doğum yeriyle ilgiliydi. Trump, ABD doğumlu olan babasının doğum yerinin Almanya olduğunu iddia etti.

Almanya'nın NATO'ya katkıları hakkında sorulan soruya cevap veren Trump, Almanya'yı adil hissesini ödememekle suçlayarak, "Benim babam da Almandı, değil mi? Almandı ve Almanya'nın çok güzel bir yerinde doğdu, bu yüzden Almanya için harika hislerim var" dedi.

Apple CEO'su Tim Cook'a, "Tim Apple" diye seslenmişti

Trump geçtiğimiz ay, "Ülkemize gerçekten büyük bir yatırım yaptınız. Gerçekten çok takdir ediyoruz, Tim Apple" diyerek, Apple CEO'su Tim Cook'a "Apple" diye seslenmişti.

Cook ise olayın ardından Twitter hesabında ismini, elma emojisi kullanarak "Tim Apple" olarak değiştirmişti.

Trump, olayın ardından paylaştığı mesajında ise, işletme yöneticileriyle yaptığı son yuvarlak masa toplantısında, Apple'ın CEO'su Tim Cook'u resmi bir şekilde tanıttıktan sonra, zaman ve kelimelerden tasarruf etmek için "Tim Apple" olarak çağırdığını belirterek, yalan haberlere tepki göstermişti.

Trump, daha önce de Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını "Marillyn Lockheed" olarak anmıştı.

Kaynak: The Independent