ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir gafla sosyal medyayı salladı.

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, "köken" (origin) kelimesini telaffuz etmeye çalışırken, yanlışlıkla defalarca "portakal" (orange) dedi.

Köken kelimesini 3 defa yanlış telaffuz eden Trump, keliymeyi yalnızca bir defa doğru söyledi.

Trump konuşmasında, "Umarım onlar gider ve portakallara bakarlar, soruşturmanın portakalları, soruşturmanın başındaki. Soruşturmanın kökenine bakın. Nerede başladı? Nasıl başladı? Kim başlattı? McCabe veya Comey veya birçoğu olsun" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Trump'ın "portakal" gafı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eğlence konusu haline geldi.

Bir Twitter kullanıcısı paylaştığı mesajında, Trump'ın "Tim Apple" gafına atıfta bulunarak, "O (Trump), soruşturmanın portakalları hakkında, Tim Apple ile konuşmalı" ifadesini kullandı.

He should talk to Tim Apple about the oranges of the investigation.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise paylaşımında, "Soruşturmanın portakallarını görmek istiyorum. Niçin kimse bana portakalları göstermiyor?" diye yazdı.

I want to see the oranges of the investigation. Why won’t anyone show me the oranges??! pic.twitter.com/HI7qgWB68f