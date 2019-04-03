Türkiye'nin F-35 programına katılımına dair konuşan Kongre Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jim Inhofe, Türk pilotların F-35 eğitiminin durdurulduğunu iddia etti. Pentagon Sözcüsü Mike Andrews ise eğitimlerin devam ettiğini belirterek Inhofe'u yalanladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. Bunun için NATO üyeliğini bahane ediyor. Türkiye'yi F-35 programını sonlandırmakla tehdit ediyor.

Ancak Türkiye'nin ısrarı karşısında Washington'un tutumu net değil. Amerikalı yetkililer çelişkili açıklamalar yapıyor.

Amerikan Kongresi'nin Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Senatör Jim Inhofe, Türk pilotların Luke Hava Üssü'nde devam eden F-35 uçuş eğitiminin durdurulduğunu iddia etti.

Pentagon sözcüsü Andrews: Luke üssünde eğitimler devam ediyor

Inhofe'un bu açıklamasına Pentagon Sözcüsü'nden yalanlama geldi. Sözcü Mike Andrews, Türk pilot ve bakım ekibine Arizona'da verilen F-35 eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise sorunun çözüleceğini umduğunu, Türkiye'ye F-35 teslimatının gerçekleşeceğini tahmin ettiğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da, Türkiye ile anlaşma sağlanmasını umduğunu ifade etti. Ortak bir yol bulmaktan henüz vazgeçmediklerini kaydetti.

"Teslimatı durdurmak sorunu çözmez, başka sorunlar doğurur"

Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı görevini yakında devralacak olan General Tod Wolters ise konuyla ilgili uyarıda bulundu. Uçağın teslimatının durdurulmasıyla sorunun çözülmüş olmayacağını, başka sorunlar ortaya çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber