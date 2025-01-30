Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2025 22:19

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi, Gazze'nin yeniden imarının 10 ila 15 yılı alabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in 471 gün boyunca saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin yeniden imarının 10 ila 15 yıl sürebileceğini belirtti.

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi, Gazze'nin yeniden imarının 10 ila 15 yılı alabileceğini söyledi
[Fotograf: AA]

Witkoff, İsrail'in Walla haber sitesine verdiği röportajda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu dün ziyaret eden ve bölgeyi helikopterle havadan da inceleyen Witkoff, İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze'de neredeyse geriye hiçbir şey kalmadığını dile getirdi.

Witkoff, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye döndüğünü ancak bölgede ne su ne de elektrik olduğunu kaydetti.

Gazze'deki enkazın kaldırılmasının yaklaşık 5 yıl zaman alacağını tahmin ettiğini belirten Witkoff, Gazze'nin yeniden imarının 10 ila 15 yıl arasında zaman alacağını söyledi.

"Gazze'de ayakta kalan bir şey yok"

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e sürülmesine ilişkin açıklaması sorulan Witkoff, bu konuyu ABD Başkanı'yla görüşmediğini aktardı.

Witkoff, bölgeye yaptığı ziyarette Gazze'nin "yaşanılamaz" bir yer olduğunu gördüğünü dile getirerek, "(Gazze'de) Ayakta kalan hiçbir şey yok. Çok sayıda patlamamış mühimmat var. Orada yürümek güvenli değil. Çok tehlikeli." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile varılan ateşkes sürecine "sadık" olduğunu savunan Witkoff, söz konusu ateşkesin birinci aşaması tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes sürecini ele almak için dün İsrail'e gelmiş ve Netanyahu'nun aralarında olduğu İsrailli yetkililerle görüşmüştü.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Trump, uçakla çarpışan helikopterin pilotlarını hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:31
Pentagon: Washington'daki uçak kazasını aktif olarak soruşturuyoruz
22:25
Bursa'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü
22:26
Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:32
Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı
21:30
Trump, uçakla çarpışan helikopterin pilotlarını hedef aldı
21:04
Kassam Tugayları, liderleri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybettiğini doğruladı
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
FOTO FOKUS
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ