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Dünya
AA 29.01.2025 23:20

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Netanyahu'dan ateşkes anlaşmasını sürdürmelerini istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Hamas'la varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürmelerini istedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Netanyahu'dan ateşkes anlaşmasını sürdürmelerini istedi

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, İsrail'i ziyaret eden Witkoff, Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e ABD'nin diğer arabulucular Katar ve Mısır ile anlaşmadaki boşlukları dolduracağını iletti.

Witkoff, Netanyahu'ya anlaşmanın tamamlanmasının önündeki siyasi engelleri çözmeleri gerektiğini belirtti.

Witkoff, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etti

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etti.

İsrail ordusunun işgal sırasında Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdığı Netzarim Koridoru'na giden Witkoff'a burada İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer'in eşlik ettiği bildirilmişti.

Witkoff'un daha sonra Netanyahu ile görüştüğü aktarılmıştı.

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