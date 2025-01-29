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Dünya
AA 29.01.2025 22:37

Beyaz Saray: Federal yardımları durduran yönerge iptal edildi

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Donald Trump yönetiminin dün açıkladığı "federal yardım ve hibeleri" durduran yönergenin iptal edildiğini bildirdi.

Beyaz Saray: Federal yardımları durduran yönerge iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

ABD medyasına açıklama yapan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi yetkilisi, Trump yönetimi tarafından alınan bir kararın kaldırıldığını belirtti.

Yetkili OMB'nin, Trump yönetiminin federal kredileri, hibeleri ve diğer mali yardımları durduran bir yönergesini iptal ettiği bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray sözcüsünden açıklama

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basında ortaya çıkan tartışmalara ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda konuya açıklık getirdi.

Leavitt, yönetimin federal fonların askıya alınmasına ilişkin kararının mahkemece bloke edilmesinin ardından sadece dünkü yönergenin teknik sebeplerle iptal edildiğini ancak Trump'ın imzaladığı ilgili başkanlık kararnamesinin halen geçerli olduğunu belirtti.

ABD'li sözcü, "Bu karar, federal fonların dondurulmasına ilişkin bir iptal değildi, sadece OMB'nin ilgili yönergesinin iptalidir. Neden? Mahkemenin tedbir kararının yarattığı kafa karışıklığını sona erdirmek için. Başkan'ın federal fonlara ilişkin kararnamesi tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, dün tüm federal hibe ve kredilerin geçici olarak durdurulduğunu bildiren bir yönerge yayımlamış, aynı gün söz konusu yönerge Washington DC'den yargıç Loren AliKhan tarafından askıya alınmıştı.

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