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Dünya
AA 29.01.2025 20:19

ABD'de New York eyaleti "Dünya Başörtüsü Günü"nü tanıdı

ABD'nin New York eyaleti senatosu, 1 Şubat'ın "Dünya Başörtüsü Günü" olarak tanınması kararını kabul etti.

ABD'de New York eyaleti "Dünya Başörtüsü Günü"nü tanıdı

New York Senatörü Roxanne Persaud tarafından sunulan tasarı, eyalet senatosundan geçti.

Kararda, ABD ve New York eyaleti halkının doğuştan gelen onur, saygı görme ve dinlerini özgürce yaşama hakkına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Başörtüsü, bir kadının saçını ve göğsünü örten geleneksel bir örtüdür ve İslam tarihinde çok önemli olmuştur. Kadınlara karşı onur ve saygıyı teşvik etmek, aynı zamanda dini inanca karşı iffet ve saygıyı korumak için tasarlanmıştır."

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi New York Ofisi (CAIR-NY) Direktörü Afaf Nasher, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar, New York'un kültürel ve dini çeşitliliği kutlamasını yansıtıyor. Dünya Başörtüsü Günü, tesettürlü kadınların seslerini yükseltmek ve sıklıkla karşılaştıkları önyargı ve ayrımcılıkla mücadele etmek için önemli bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

ABD'de New York kenti ise Dünya Başörtüsü Günü'nü 12 yıl önce tanımaya başlamıştı.

Dünya Başörtüsü Günü

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013'te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü için dünya genelinde 45 ülkede 70'ten fazla gönüllü organizatör bulunuyor.

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