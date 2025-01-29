Hollanda'da, Kur'an ve din derslerinin denetlenmesine karşı toplanan 100 bin imza meclise sunuldu

Hollanda Diyanet Vakfından (HDV) yapılan açıklamada, hükümetin hazırladığı, ülkedeki yaygın eğitimi denetlemeye yönelik yasa tasarısına karşı başlatılan imza kampanyasında yaklaşık 42 bin imza toplandığı ve bu imzaların Temsilciler Meclisine sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının, toplum içinde din, ifade ve eğitim özgürlükleri gibi anayasal hakların zedelenmesine yönelik güvensizlik oluşturduğu ifade edildi.

Temsilciler Meclisine teslim edilen imzalarla, hükümetin ilgili tarafların endişelerini dikkate almasının ve yasa tasarısının gerekliliğinin yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği bildirildi.

Kiliseler arası Bilgi Merkezi Vakfı (IKC) da yaptığı açıklamada, yasa tasarısına karşı başlattıkları imza kampanyasıyla yaklaşık 57 bin imza toplandığı bilgisini verdi.

Açıklamada, Temsilciler Meclisine sunulan imzalarla birlikte "Hollanda'ya yakışmayan" yasa tasarısına karşı siyasi direnişin arttığı ifade edildi.

Vakfın gelecek aylarda da diğer siyasi ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek yasa tasarısına karşı baskı uygulamaya devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitimi denetlemeye yönelik yasa tasarısı

Yaygın eğitimi denetlemeye yönelik yasa tasarısı, yasal olarak denetlenmesi mümkün olmayan Kur'an, din ve Türkçe dil kurslarını da kapsayan, 4-17 yaş çocukların hafta sonu takip ettiği yaygın eğitimi denetlemeyi içeriyor.

Aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, söz konusu tasarıyla "nefret, şiddet veya ayrımcılığa teşvik eden" kursların denetlenmesini amaçlıyor.

Buna göre, suç teşkil eden kurslara veya eğitimcilere ağır yaptırımlar uygulanacak.