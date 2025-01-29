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Dünya
TRT Haber 29.01.2025 16:20

İsrail medyası: Trump Suriye'den asker çekme niyetinde

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğunu ileri sürdü. Haberde, konuya ilişkin İsrail'in bilgilendirildiği ifade edildi. Gelişmenin, İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı vurgulandı.

İsrail medyası: Trump Suriye'den asker çekme niyetinde

"ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde"

Bu iddia, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer aldı.

Habere göre, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Trump'ın Suriye'deki askerleri geri çekme niyetinde olduğu mesajını İsrail yönetimine bildirildi.

Ancak ABD askerlerinin geri çekilme ihtimali İsrail'i sıkıntıya soktu. KAN'ın haberinde, gelişmenin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, bu durumun terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığına dair daha önce çelişkili açıklamalar gelmişti.

ABD makamlarının daha önce 900 olarak belirttiği sayı, aralık ayında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından 2 bin olarak revize edilmişti.
 

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