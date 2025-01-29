Açık 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2025 16:13

Gazze Şeridi’nde son 10 günde enkaz altından 422 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Katil İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, yerel yetkililerin ve halkın basit imkanlarla yürüttüğü enkaz kaldırma işlemleri sonucu son 10 günde 422 Filistinlinin naaşı çıkartıldı.

Gazze Şeridi’nde son 10 günde enkaz altından 422 kişinin cansız bedeni çıkartıldı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023’te başladığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Daha önce yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ayrıca 59 Filistinlinin cansız bedenlerinin enkazdan çıkartıldığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde aralarında tedavi görenlerin de olduğu 93 kişi hayatını kaybetti, 832 kişi yaralandı, 422 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 47 bin 417’ye yaralı sayısı da 111 bin 571’e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Japonya'da çöken yoldaki kamyonetin sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Aydın'da 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi
17:19
MHP'den parti teşkilatlarına eğitim
17:12
"Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" için başvurular başlıyor
17:12
Hollanda'da, Kur'an ve din derslerinin denetlenmesine karşı toplanan 100 bin imza meclise sunuldu
17:10
Cevdet Yılmaz: KKTC ekonomisinin yüzde 5 büyümesi hedeflenmektedir
16:56
Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
FOTO FOKUS
Bakanlar Meclis'e Togg ile geldi
Bakanlar Meclis'e Togg ile geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ