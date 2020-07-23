Amerika Birleşik Devletleri'nde gerilim tırmanıyor.

Başkan Donald Trump, tartışmalı bir karara imza attı. Chicago başta olmak üzere, suç oranı yüksek kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderilmesine kadar verdi.

Gerekçesi ise ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sürmesi.

Trump, yaptığı açıklamada da gösteriler sırasında polis teşkilatlarının dağıtılması ve fonlarının kesilmesine dikkat çekti. Demokratları suçladı.

"Aşırılık yanlısı siyasetçiler, bu polis karşıtı savaşa destek verdi. Bunun sonucunda şiddet tırmandı." dedi.

Trump, emniyet fonlarının kesilmeyeceğini, hatta daha fazla polisin işe alınacağını da vurguladı.

Gösterilciler karara sert tepki gösterdi

Karara tepkiler gecikmedi. Oregon Portland'da polis, göstericileri flaş bombası ile federal adliye binası önünden uzaklaştırmaya çalıştı.

Alevler ve dumanların yükselmesi üzerine göstericiler kaçışmaya başladı.

Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler da federal güvenlik güçlerinin kullanımına karşı protestolara destek verdi.

New York'ta da polis, Çarşamba gecesi belediye binası önünde toplanan protestocuları uyardı.

23 Haziran'da kurulan kamp alanını 10 dakika içinde boşaltmalarını istedi.

Ardından çadırları ve protestoculara ait eşyayı kaldırdı. Sabah saatlerinde ise protestocular şiddetli yağmur ve rüzgara rağmen tekrar toplandı.

