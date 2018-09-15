Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort itirafçı oldu

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde kampanya direktörü olarak görev yapan Paul Manafort'un bugün yapılacak duruşmaya hakkındaki iki suçu da kabul ederek çıkacağı belirtildi.

Manafort'un kabul ettiği suçların "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD adaletine karşı şahitleri ayartmak" olduğu bildirildi.

Manafort, Özel Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapacak

Manafort, ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından, soruşturmayı yürüten Özel Savcı Mueller ile iş birliği yapacağını da duyurdu.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de geçen ay New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.

Cohen, "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı" ve "seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" suçlamalarını kabul etmişti.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Trump'tan henüz açıklama yok

Başkan Donald Trump ise bu son gelişmeyle ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

69 yaşındaki Paul Manafort, Başkan Trump'ın yakın çevresindeki isimlerden biriydi. Ancak Trump eski danışmanıyla arasına bir süre önce mesafe koymuştu.

Manafort, hakkında açılan ikinci davada kara para aklama ve lobicilik faaliyetlerinde ihlallerde bulunduğu suçlamalarıyla karşı karşıya.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve eski avukatı Michael Cohen de daha önce savcıyla anlaşıp itirafçı olmuştu.

Yaklaşık 2 hafta önce Manafort ile bağlantılı bir siyasi danışman olan Sam Patten da yabancı bir grup için yürüttüğü lobi faaliyetlerini yetkililere bildirmediğini itiraf etmişti.

ABD vatandaşı Patten, Ukrayna'da Rusya yanlısı bir siyasi parti lehine ülkesinde ajanlık yapmakla suçlanmıştı.

Kaynak: BBC, AA